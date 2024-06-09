قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، حملة المداهمات والاقتحامات لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين من عرابة والخليل.

ففي بلدة عرابة، جنوبي جنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة واعتقل 6 مواطنين من البلدة، بينهم سيدة بعد داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة خلال اقتحامها بلدة عرابة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: كفيرت وعنزة وفحمة ومركة، دون ان يبلغ عن أي اعتقالات.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت خلال الليل، قرى رمانة وزبوبا وتعنك وبلدتي برطعة ويعبد، في محافظة جنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المنطقة الشرقية في نابلس، ومخيم بلاطة، وقريتي مادما، وعصيرة القبلية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن عددا من مركبات الجيش الإسرائيل اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، ومخيم بلاطة، ونشرت القناصة فوق أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، والصوت.

وقالت وكالة “وفا” إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت 3 شبان.

وأمس السبت، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما تسبب بحالات اختناق، عولجت ميدانيا.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.