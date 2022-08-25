الجمعة 27 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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قوات التحالف الدولي تستهدف مواقع للمليشيات الإيرانية في الميادين شرقي سوريا

منذ 49 دقيقة
قوات التحالف الدولي في سوريا

قوات التحالف الدولي في سوريا

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ردت قوات التحالف الدولي المتواجدة شمال شرق سوريا، على القصف الذي استهدف قاعدة حقل العمر بريف دير الزور الشرقي، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد، فقد استهدفت مروحيات التحالف الدولي، بالرشاشات الثقيلة مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية قرب مناطق “الكورنيش” و”التنمية الريفية” و”دوار الطيبة” في مدينة الميادين شرقي دير الزور، بالضفة الغربية لنهر الفرات.

ويأتي هذا الاستهداف، رداً على سقوط قذائف صاروخية على منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، الذي يضم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وهي أكبر قواعدها ضمن الأراضي السورية، مصدرها مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

التصعيد الذي شهدته منطقة ريف دير الزور، تزامن مع قيام الطائرات الإسرائيلية بغارات طالت كل من طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة البحوث العلمية، ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف، وسط معلومات عن استهداف منطقة جب رملة أيضاً.

وطال القصف الإسرائيلي أيضاً مواقع ومستودعات للميليشيات التابعة لإيران هناك، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة.

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