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قوات التحالف تدمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

9 - أبريل - 2021
العميد تركي المالكي

العميد تركي المالكي

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان السعودية.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وتأتي حادثة اعتراض هذه المسيرة، بعد تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أخرى، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف في يوم  الأربعاء.

هذا وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

    المصدر :
  • العربية

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