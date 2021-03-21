الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات التحالف تدمّر ورش الحوثيين لتجميع الصواريخ البالستية

21 - مارس - 2021
غارات جوية جديدة للتحالف

غارات جوية جديدة للتحالف

A A A
طباعة المقال

شنت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن سلسلة من الغارات الجوية اليوم الأحد، استهدفت أهداف عسكرية لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وأعلن التحالف “تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكدت قوات التحالف أن الغارات الأخيرة “تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية”، شيرة إلى أن عمليات القوات “تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، بأن التحالف شن غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوما للمتمردين الحوثيين غرب محافظة مأرب شمال اليمن.

ونشرت الوكالة تسجيل فيديو قالت إنه “للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    شركة غازبروم الروسية
    بوتين: غازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز
    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله سيدة أوكرانيا الأولى
    سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض
    جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    واشنطن تحذر.. هذا مخطط بوتين لضم المزيد من أراضي أوكرانيا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟