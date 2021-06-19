قوات التحالف تعترض 11 مسيرة حوثية استهدفت السعودية السبت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن اعتراض 11 مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وقال التحالف مساء السبت إن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وفي وقت سابق، أكدت الدفاعات السعودية، بعد ظهر السبت، اعتراض مسيرتين مفخختين للحوثيين صوب خميس مشيط، وكذلك إسقاط مسيرة ثالثة.

وأعلن التحالف أن “تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب”.

كما أكد التحالف، ظهر السبت اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأفاد التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت لهجمات الحوثيين المتعمدة والممنهجة والتي تعتبر جرائم حرب.

وأوضح التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.