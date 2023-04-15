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قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مطار الخرطوم

منذ 9 دقائق
عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية

عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية

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قالت قوات الدعم السريع السودانية السبت 15\4\2023 إنها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة وقاعدة مروي العسكرية بشمال البلاد.

جاء البيان بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان سابق إن هذا الأمر وقع نتيجة هجوم شنه الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع إنها لا تستهدف المواطنين ودعتهم للوقوف إلى جانبها.

هذا ووسط استمرار الاشتباكات العسكرية التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وإعلان الأخيرة السيطرة على القاعدة الجوية في منطقة مروي شمال البلاد، اعتبرت المخابرات العامة السودانية اليوم السبت 15\4\2023 أن تلك القوات متمردة.

ورأت في بيان أن قوات الدعم السريع باتت قوة متمردة.

بدوره، أكد الجيش في بيان أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، واصفاً إياها بالميليشيات.

هذا وقال الجيش السوداني في بيان ايضاً السبت، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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