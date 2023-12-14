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قوات الدعم السريع: حميدتي مستعد للقاء البرهان

منذ 9 دقائق
قوات الدعم السريع

قوات الدعم السريع

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أكدت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الخميس، التزامها بحضور قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” لاجتماع مقترح مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحسب ترتيبات قمة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) الأخيرة بشأن الأزمة السودانية.

ونفى بيان للدعم السريع ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي من أن القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو هو من سيلتقي البرهان، معتبراً ذلك “محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة الإيغاد” التي انعقدت في دولة جيبوتي يوم السبت الماضي.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت أن حميدتي وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط أن يأتي البرهان للاجتماع المقترح بصفته “قائداً للجيش وليس رئيساً لمجلس السيادة”.

وقالت وزارة الخارجية السودانية يوم الأحد إن السودان غير معني بالبيان الصادر عن قمة الإيغاد لأنه لم يأخذ بملاحظات كانت لها على مسودة البيان.

وأضافت الوزارة أن هذه الملاحظات تضمنت طلب تصحيح ما ورد في المسودة بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد قوات الدعم السريع، مشيرةً إلى أن البرهان “اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق ‎‫للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها”.

    المصدر :
  • العربية

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