قوات الدعم السريع: مستعدون للتعاون لتسهيل عودة القوات المصرية

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، السبت، إن قواته مستعدة للتعاون مع مصر لتسهيل عودة الجنود المصريين الذين سلموا أنفسهم لقواته في مدينة موري بشمال السودان.

وبعد اندلاع اشتباكات في أنحاء البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا اليوم السبت قالت إنه لقوات مصرية “تسلم نفسها” لها في مدينة مروي التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة الخرطوم وحدود المدينة مع مصر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات مصرية موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع جنود سودانيين، مضيفا أن التنسيق يجري مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وقال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي لقناة سكاي نيوز عربية إن الجنود المصريين في أمان وإن قوات الدعم السريع زودتهم بالغذاء والماء وإنها على استعداد لتسهيل عودتهم.

ودفعت عمليات حشد لقوات الدعم السريع يوم الأربعاء تجاه مطار عسكري في مروي الجيش إلى إصدار بيان يوم الخميس قال فيه إن تحركات الدعم السريع فيها ‭‭‭‭”‬‬‬‬تجاوز واضح للقانون” وتخالف مهام ونظام عمل تلك القوات شبه العسكرية، وساهم ذلك في ظهور خلافات قائمة منذ فترة طويلة إلى العلن.

وتتعامل مصر منذ فترة طويلة بحذر تجاه التغيرات السياسية في السودان. وتدعم بقوة الجيش السوداني وشجعت في الآونة الأخيرة المفاوضات مع الأطراف السياسية الموالية للجيش وذلك بالتوازي مع خطة لفترة انتقالية استعدادا لانتخابات يطالب بها حميدتي.