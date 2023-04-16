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قوات الدعم السريع: نتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان

منذ 39 دقيقة
عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية

عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية

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لليوم الثاني على التوالي لاتزال الاشتباكات مستمرة في العاصمة السوداننية الخرطوم، منذ يوم امس السبت 15\4\2023 وسط تنديد دولي لوقف الصراع بشكل سريع.

في حين قالت قوات الدعم السريع، الأحد، إنها تتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان، فيما أعلن الجيش السوداني السيطرة على مقار للدعم السريع في ولاية القضارف، مرفقاً الإعلان بمقطع فيديو يظهر احتفال الجنود بالسيطرة على المقر.

وجاء في بيان قوات الدعم السريع:

“تتعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي، نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان وإدانة هذا المسلك”.

هذا وفيما سُمع صوت أذان الفجر، صباح اليوم الأحد 16\4\2023، بالعاصمة السودانية الخرطوم، دوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، استمرارا للاشتباكات التي وقعت طيلة ليل السبت 15\4\2023، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل 56 قتيلا.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاحد 16\4\2023، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن “ساعة النصر اقتربت”، مبشرة الشعب السوداني بـ”أخبار سارة قريبا”، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وجاء في بيان الجيش السوداني: “اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله”.

وتزامنا، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

هذا وقد أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية حصرا مبدئيا لأحداث يوم أمس “15 أبريل”، حيث أعلنت أن عدد القتلى وصل 56 قتيلا.

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