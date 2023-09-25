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قوات القيادة الأمريكية: اعتقال قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية شمال سوريا

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 9:14 مساءً
تنظيم داعش

تنظيم داعش

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قالت القيادة المركزية الأمريكية الاثنين إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم السبت 23\9\2023.

وقالت في بيان “تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، خلال الغارة.

تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة”.

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة”.

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

    المصدر :
  • رويترز

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