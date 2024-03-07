قوات النظام السوري تشتبك مع "مجموعة" حاولت مهاجمة موقع عسكري قرب إدلب

زعمت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري اليوم الخميس أن قواتها المسلحة اشتبكت مع “مجموعة” وصفتها بالـ”إرهابية” حاولت مهاجمة موقع عسكري بالقرب من إدلب.

وأضافت الوزارة أنها أسقطت ثلاث طائرات مُسيرة تابعة للمجموعة في ريفي القنيطرة وإدلب وألقت القبض على أحد أعضائها.

وجاء في البيان “وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي تشتبك مع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاولت التسلل والاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح وتلقي القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية”.

بالمقابل؛ لم يصدر حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تصريحات من طرف المعارضة السورية، حول المزاعم السابقة.