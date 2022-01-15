قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، مغادرة قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من كازاخستان على متن عدة طائرات نقل عسكرية.

وأضاف البيان: “قامت الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، بتحميل معداتها العسكرية في طائرات النقل العسكرية، وأقلعت من ألما آتا”.

وذكرت الوزارة، أن 15 طائرة من طراز “إيل-76″، و3 طائرات من طراز “أن-124″، تقوم بنقل الأفراد والمعدات من قوات حفظ السلام الروسية، إلى المطارات في مقاطعتي إيفانوفو وموسكو. وبعد ذلك ستعود هذه القوات إلى نقاط تمركزها الدائمة.

يشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية المذكورة، تشكل قوات من الإنزال الجوي.

وكان ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال في تصريحات سابقة إن منظمته نشرت أكثر من 2000 عسكري لتنفيذ مهمة حفظ السلام في كازاخستان.

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، استخدمت خلال تنفيذه المهمة حوالي 250 قطعة من المعدات العسكرية وتم نقلها إلى هناك بواسطة أكثر من 100 طائرة.

وأشار زاس إلى أن طيران النقل العسكري للقوات الجوية والفضائية الروسية، نفذ مهمته بدقة وبتنسيق جيد.