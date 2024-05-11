السبت 3 ذو القعدة 1445 ﻫ - 11 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات روسية تجبر سكاناً على إخلاء بلدة أوكرانية حدودية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - مايو - 2024 10:37 صباحًا
A A A
طباعة المقال

 إضطر سكان بلدة حدودية أوكرانية لإخلاء منازلهم يوم الجمعة ليواجهوا مستقبلا غامضا، في حالة من الإحباط والغضب من هجوم بري بمدرعات شنته قوات روسية تحاول ضمان موطئ قدم جديد.

وجمع مسؤولون العشرات من سكان بلدة فوفتشانسك وقرى محيطة بها أثناء فترات من توقف القتال واقتادوهم إلى مكان غير معلوم حيث انتظروا حافلات لنقلهم إلى مواقع آمنة.

وقال فاليري دوبسكي (60 عاما)، إنه لم يأكل منذ 24 ساعة. وحتى جلب مياه الآبار كان مستحيلا في ظل سيل من إطلاق النار المتواصل.

وجمع متطوعون قوائم بأسماء من تم إجلاؤهم. وتم توزيع وجبات في علب من البلاستيك.

وقال أولكسي خاركيفسكي، المسؤول في شرطة الدوريات في فوفتشانسك، إن القوات الروسية عازمة على ما يبدو على تدمير البلدة.

وأضاف “في غضون 24 ساعة، من المحتمل تسجيل مئات من ضربات المدفعية والألغام وتفجير العشرات من القنابل العنقودية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنرال أوكراني كبير يتوقع تقدماً للقوات الروسية قبل وصول إمدادات الأسلحة
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز
سيناتور أميركي: أميركا لا يمكنها الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة
وكالة: العراق يطلق 29 مشروعا للنفط والغاز

الأكثر قراءة

الأمن العام
"1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام
بشار الأسد و إبراهيم رئيسي
صحيفة روسية: تصاعد التوتر بين إيران وسوريا بعد هجوم إسرائيلي
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!