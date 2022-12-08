قوات روسية تشارك بتدريبات تكتيكية في روسيا البيضاء

قالت روسيا، الخميس، إن قواتها تشارك في تدريبات تكتيكية في روسيا البيضاء، وسط مخاوف من أن موسكو تضغط على حلفائها للمشاركة أكثر في الحرب في أوكرانيا.

وقالت روسيا البيضاء إنها لن تدخل في الحرب في أوكرانيا لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر في السابق قوات بلاده بالانتشار مع قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية وعزا ذلك لتهديدات من كييف والغرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “جنود في المنطقة العسكرية الغربية… يواصلون تدريبات قتالية مكثفة في ميادين القوات المسلحة لجمهورية روسيا البيضاء”.

وأضافت “التدريبات القتالية تتم خلال النهار والليل”.

يذكر أن العقيدة العسكرية وفق معاهدة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا تنص على نشر مجموعة إقليمية من القوات خلال فترة التهديد العسكري المتزايد ضد أي منهما. وتتمتع الدولتان بعلاقات تعاون وثيقة في المجمع الصناعي العسكري. وتنص المعاهدة كذلك على التوجه التدريجي للتحول إلى منظومة سياسية واقتصادية وعسكرية وجمركية موحدة، وعملة وسوق وثقافة واحدة.