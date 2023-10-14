السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات رومانية تعزز مهمة حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام في كوسوفو

منذ 27 ثانية
حلف شمال الأطلسي

حلف شمال الأطلسي

A A A
طباعة المقال

أشار حلف شمال الأطلسي اليوم السبت، إلى أن أكثر من 130 جنديا رومانيا عززوا مهمة حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو في أعقاب أسوأ أعمال عنف يشهدها شمال كوسوفو منذ سنوات.

وسمح حلف الأطلسي بإرسال قوات إضافية إلى كوسوفو في نهاية سبتمبر أيلول بعدما اشتبكت شرطة كوسوفو بالقرب من قرية بانيسكا في شمال البلاد مع نحو 30 صربيا مسلحا تحصنوا في دير أرثوذكسي صربي في 24 سبتمبر أيلول.

ولم يحدد الحلف بعد ذلك عدد القوات التي سترسل لتعزيز المهمة أو جنسياتها.

وقال الحلف العسكري في بيان إن 200 جندي بريطاني جرى نشرهم في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفا أن القوات الرومانية وصلت أمس الجمعة.

وتضم قوة الحلف في كوسوفو، والتي تعمل منذ عام 1999، أكثر من 4500 جندي من 27 دولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قياديين بحماس وقفا وراء الهجوم
معبر رفح البري
طوفان الأقصى
طائرات تحمل المساعدات تنتظر العبور إلى غزة من مصر
علم استراليا
طوفان الأقصى
الوضع بالغ الصعوبة.. أستراليا ألغت رحلتين لإعادة رعاياها من إسرائيل

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب