قوات رومانية تعزز مهمة حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام في كوسوفو

أشار حلف شمال الأطلسي اليوم السبت، إلى أن أكثر من 130 جنديا رومانيا عززوا مهمة حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو في أعقاب أسوأ أعمال عنف يشهدها شمال كوسوفو منذ سنوات.

وسمح حلف الأطلسي بإرسال قوات إضافية إلى كوسوفو في نهاية سبتمبر أيلول بعدما اشتبكت شرطة كوسوفو بالقرب من قرية بانيسكا في شمال البلاد مع نحو 30 صربيا مسلحا تحصنوا في دير أرثوذكسي صربي في 24 سبتمبر أيلول.

ولم يحدد الحلف بعد ذلك عدد القوات التي سترسل لتعزيز المهمة أو جنسياتها.

وقال الحلف العسكري في بيان إن 200 جندي بريطاني جرى نشرهم في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفا أن القوات الرومانية وصلت أمس الجمعة.

وتضم قوة الحلف في كوسوفو، والتي تعمل منذ عام 1999، أكثر من 4500 جندي من 27 دولة.