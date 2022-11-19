قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركي طال قريتين في شمال سوريا

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على تويتر في ساعة متأخرة من مساء (السبت 1911-2022) إن طائرات تركية قصفت قريتين مأهولتين بالنازحين‭ ‬داخليا في شمال سوريا.

كانت تركيا أعلنت يوم الثلاثاء أنها تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد أن تكمل عملية عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وذلك بعد الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى.

واتهمت الحكومة التركية مسلحين أكرادا بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80.

وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، على تويتر إن “طيران الاحتلال التركي يقصف قرية البلونية المكتظة بنازحي عفرين الذين نزحوا قسرا من عفرين عام 2018”.

وأضاف أن القصف يستهدف أيضا “قرية ظهير العرب التي يسكنها نازحو رأس العين الذين نزحوا قسرا بسبب الاحتلال التركي عام 2019”.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها “تطالب بالقصاص عن الهجوم الغادر” ونشرت صورة لطائرة مقاتلة أثناء إقلاعها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في الشارع المخصص للمشاة في إسطنبول، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات توغل حتى الآن في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تقول إنها جناح لحزب العمال الكردستاني. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن تركيا قد تنفذ عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية.