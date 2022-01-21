قوات سوريا الديمقراطية تحرّر سجن الحسكة من داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها الكاملة على سجن الصناعة وحي غويران في الحسكة.

ولفتت الى أن الهجوم على السجن هو الأكبر والأكثر تنظيما لداعش منذ القضاء عليه مؤكدة أن داعش لا يزال موجودا ويحاول تنظيم صفوفه في سوريا والعراق.

وطالبت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه داعش في سوريا والعراق.

وفي هذا الاطار، أعلن الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي، اليوم الجمعة، أنه تمت إعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة وحي غويران بمدينة الحسكة.

وقال في بيان: “حاليا قواتنا وبمساندة التحالف الدولي جويا تسيطر على السجن وحي غويران سيطرة كاملة، ولم يتبقَّ إلا بعض الأفراد ولازالت الاشتباكات مستمرة لهذه اللحظة”.

كما أضاف “الملاحظ في هذا الهجوم أنه الأكبر والأكثر تنظيما منذ دحر داعش، وإن دلّ على شيء فيدل على أنّ هناك قوة دولية تساند هذه المجموعات الإرهابية أو تغض النظر عن تحركاتها في سبيل ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.