قوات قرة باغ الأرمينية تبدأ تسليم الأسلحة

قالت وزارة الدفاع الروسية (الجمعة 22-9-2023) إن قوات قرة باغ الأرمينية بدأت تسليم أسلحتها وعتادها العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وذكرت الوزارة أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل مهامها في إقليم ناجورنو قرة باغ وأنها على اتصال دائم بأذربيجان وعرقية الأرمن في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت حالتي انتهاك لوقف إطلاق النار منذ إعلان سريانه، وأضافت أنه لم تقع أي إصابات.

يشار إلى أن أذربيجان شنت هجوما خاطفا هذا الأسبوع وأعلنت أنها استعادت السيطرة على قره باغ التي انفصل سكانها الأرمن العرقيون في حرب في التسعينيات.

وقال مستشار رئاسي لرويترز إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قرة باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وقال بابايان إنه تم التوصل إلى اتفاق لوصول قافلة إنسانية اليوم الجمعة عبر الطريق الذي يربط أرمينيا مع قرة باغ، والتي تحاصرها أذربيجان فعليا منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأضاف “الوضع صعب – المسائل الإنسانية بحاجة إلى حل. تم التوصل إلى اتفاق لقدوم قافلة إنسانية من أرمينيا عبر ممر لاتشين”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الأرمن في قرة باغ يتمكنون من التنقل، قال بابايان إنه ليس هناك تحركات واسعة النطاق للأشخاص لأن المنطقة كانت تحت الحصار فعليا.