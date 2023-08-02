قوات مصرية تغادر مالي مع بدء إنهاء مهمة سلام للأمم المتحدة

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 460 جنديا مصريا شاركوا في مهمة حفظ سلام تابعة للمنظمة في مالي استمرت عشر سنوات غادروا البلاد في الوقت الذي تبدأ فيه البعثة عملية انسحاب من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.

وذكرت الأمم المتحدة إن قوات من السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج وبنجلادش، وهي من أكبر الدول المساهمة في المهمة، ستغادر في الأيام المقبلة.

وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا.

وتحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة فاغنر المسلّحة.

وتحتاج بعثة حفظ السلام إلى موافقة الدولة المضيفة لمواصلة ممارسة مهمتها.