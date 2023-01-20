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قوات موالية لروسيا تقول انها سيطرت على كليشيفكا جنوبي باخموت

منذ 37 دقيقة
مدينة باخموت الأوكرانية

مدينة باخموت الأوكرانية

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قالت قوات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا الجمعة 20\1\2023، إن القوات الروسية سيطرت على كليشيفكا وهي بلدة صغيرة جنوبي باخموت بشرق أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان القوات المدعومة من روسيا في دونيتسك، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا في تحركات رفضها معظم أعضاء الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.

وتقع كليشيفكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 400 شخص، على بعد تسعة كيلومترات جنوبي باخموت، حيث خاضت وحدات من مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة معركة استنزاف استمرت شهورا مع القوات الأوكرانية.

وقالت فاغنر أمس الخميس 19\1\2023 إنها سيطرت على كليشيفكا.

    المصدر :
  • رويترز

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