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قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي في 19 شهراً

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2024 2:49 مساءً
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وصل أكثر من 800 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة أمس الثلاثاء في أعلى معدل يومي منذ أواخر 2022، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو تموز.

وأظهرت بيانات أولية من وزارة الداخلية البريطانية أن 882 مهاجرا وصلوا أمس الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى أكثر من 12300 مهاجر.

وكان آخر أعلى معدل يومي في نوفمبر تشرين الثاني 2022 عندما وصل 947 مهاجرا إلى بريطانيا في يوم واحد.

ويتفوق حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي على رئيس الوزراء الحالي‭‭ ‬‬الذي جاءت وعود “إيقاف القوارب” والحد من الهجرة غير الشرعية التي تشكل أبرز مصادر القلق لبعض الناخبين على رأس أولوياته.

وترتكز سياسة سوناك فيما يتعلق بالهجرة على ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا ومنع قوارب المهاجرين التي تعبر من فرنسا.

ولم تدخل الخطة حيز التنفيذ بعدما دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في وقت أبكر من المتوقع.

    المصدر :
  • رويترز

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