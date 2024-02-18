قوارب الموت.. إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا ووفاة اثنين قبالة ليبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود (الأحد 18-2-2024) إنه جرى إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا لكن توفي اثنان وفقد ثلاثة آخرون بعد عمليات إنقاذ في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا.

وانتشلت سفينة جيو بارنس التابعة للمنظمة أكثر من 60 شخصا في وقت متأخر من أمس السبت من قارب مطاطي في المياه الدولية قبالة ليبيا. وانتشلت جثة أيضا بينما توفي مهاجر على متن السفينة بعد إنقاذه.

وقالت المنظمة الخيرية إنها انتشلت 19 آخرين من منصة نفط بحرية مهجورة قبالة تونس. وقال المهاجرون إنهم سبحوا إلى هناك بعدما بدأت المياه تتسرب إلى القارب الذي كان يقلهم.

وأضافت أطباء بلا حدود أن ثلاثة أشخاص ظلوا على متن القارب وهم مفقودون الآن.

ونقاط العبور البحرية في البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا ومالطا من بين طرق الهجرة الأخطر في العالم. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 2500 مهاجر لقوا حتفهم العام الماضي أو فقدوا في تلك المسارات.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود “جميع الناجين يتعافون ويتلقون الرعاية حاليا على متن جيو بارنس بعد هذه المحن الصادمة”، مضيفة أنها طلبت السماح لهم بالتحرك إلى “أقرب مكان آمن ممكن”.

وعادة ما تقل السفن الخيرية المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا وغالبا ما توجههم الحكومة اليمينية في روما إلى موانئ وصول بعيدة تحتاج إلى بضعة أيام في البحر للوصول إليها.