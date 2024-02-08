قوارب الموت.. غرق 13 مهاجرا سودانيا وفقدان 27 آخرين قبالة تونس

قال مسؤول قضائي تونسي لرويترز (الخميس 8-2-2024) إنه تم انتشال جثث 13 مهاجرا سودانيا بعد غرق قارب قبالة سواحل مدينة الشابة بينما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين، في أحدث كارثة غرق مهاجرين.

وأوضح القاضي فريد بن جحا المتحدث باسم محاكم سوسة والمنستير أن القارب كان يقل 42 شخصا كلهم سودانيون وتم إنقاذ اثنين.

وأبحر القارب من سواحل صفاقس أمس الأربعاء وفقا للمسؤول.

وتواجه تونس منذ العام الماضي موجة قياسية من الهجرة وكوارث متكررة من غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء والتي تسعى للإبحار نحو السواحل الإيطالية.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية فقدان نحو 40 مهاجرا تونسيا بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه الساحل الإيطالي.

ويقول مسؤولون إن خفر السواحل التونسي انتشل خلال عام 2023 بأكمله ما يقرب من 1000 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحله، مما يمثل عددا غير مسبوق من الضحايا قبالة سواحل البلاد.