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ما حقيقة تعرض قواعد أميركية في سوريا لهجمات؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 11:11 صباحًا
قواعد أميركية

قواعد أميركية

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بعد التدوال عن تعرض قواعد أميركية لهجمات في سوريا، نفى التحالف الدولي ضد داعش صحة أنباء تحدثت عن تعرض قواعدهم لهذه الهجمات، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجم عن تدريبات تقوم بها قوات التحالف.

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية قد أوردت أن مجموعة تسمي نفسها “المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأميركي” قصفت قواعد أميركية في منطقة الشدادي وحقلي العمر وكونيكو في شمال شرقي البلاد، بأكثر من 20 صاروخا.

وقال مصدر محلي من دير الزور لـ”سكاي نيوز عربية” إن صاروخين صغيري الحجم قد أطلقا نحو قاعدة حقل كونيكو، لكنهما سقطا بعيدا عنها، بعدها شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا لمروحيات التحالف.

وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات، وقوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية غربي الفرات، لا سيما بعد النشاط الأخير لداعش واستهدافه عناصر الجيش السوري في بادية الميادين.

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