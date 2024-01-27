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قوة الدولار تهبط بأسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي

منذ 13 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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سجلت أسعار الذهب انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.54 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2018.25 دولارا للأونصة.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى مؤسسة “أواندا” إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليتحرك قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت الفضة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.80 بالمئة في المعاملات الفورية، لتصل إلى مستوى 22.8020 دولارا للأونصة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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