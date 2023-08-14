تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو تموز، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو تموز. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو تموز، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو تموز فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين لدى إيه.سي.واي سيكيوريتيز “يبدو أن الدولار الأمريكي في مسار صعودي على خلفية إدراك الأسواق أخيرا أنه حتى إذا كان الاحتياطي الاتحادي يتجه للتوقف (عن زيادة الفائدة)، فمن المرجح أن تستمر الفوائد على القروض غير السكنية وعوائد السندات في الارتفاع”.

تزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدت ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو تموز. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.