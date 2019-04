قيادة القوات الأميركية تكشف “فضيحة” الفيديو الإيراني

بثت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقطعاً ادعت فيه أن الطائرات المسيرة التابعة لبحرية للحرس الثوري حلقت فوق حاملة طائرات “دوايت أيزنهاور” في الخليج العربي.

وذكرت الوكالة أن اللقطات حديثة وتعود إلى وقت قريب، وادعت أن هذه الصور تتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التي نشرت إلى حد الآن عن رصد تلك السفن.

لكن قيادة القوات الأميركية نفت صحة ادعاء الوكالة الإيرانية، وذكرت أن حاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور” لم تبحر إلى الخليج العربي منذ عام 2016، ما دفع المغردين إلى أن يشككوا بالتحليلات في صحة الادعاءات الإيرانية، واعتبار الفيديو “فضيحة”.

وقالت اللفتنانت كلوي م. مورغان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، لوكالة “أسوشيتد برس” في رسالة بالبريد الإلكتروني، السبت، إن حاملة طائرات أيزنهاور لم تكن في الخليج منذ عام 2016.

وأكدت مورغان أن “الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز”.

إلى ذلك شكك مغردون بصحة اللقطات الإيرانية، ونشر حساب @Obs_IL الذي يرصد الصراعات في الشرق الأوسط، تغريدات ذكر فيها أن المدمرة التي تظهرها اللقطات لا تمتلك رقماً.

كما أوضح أنه “يجب أن تكون طائرات F-18 موجودة على سطحها، لكن لا توجد أي شارات أو لوحات أو علامات أو شعارات تدل على وجود سرب الطائرات”.

وأضاف أن “الصور تبدو حقيقية ونظيفة لكنها تفتقر للحياة، وفي الواقع تشبه لعبة فيديو أو ما يسمى محاكاة القتال الرقمية DCS”.

وكشف أن “حاملة طائرات يو إس إس دوايت آيزنهاور USS Dwight.D Eisenhower تجري حالياً تجارب بحرية قبالة سواحل نورفولك Norfolk الأميركية وذلك بعد 18 شهراً من الصيانة الطويلة ولم تبحر في الخليج العربي منذ سنوات”.

وخلص إلى أن “صحة هذه اللقطات مشكوك فيها للغاية”.

هذا بينما رأى ناشطون إيرانيون أن بث هذه اللقطات من قبل الحرس الثوري في هذا التوقيت هو للاستهلاك الداخلي ولرفع معنويات أنصار النظام في ظل تزايد الضغوط عليهم عقب قيام أميركا بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وحظرها صادرات النفط الإيرانية.

#Thread – 1. @Tasnimnews_EN released a footage of CVN-69 #USS Dwight.D Eisenhower Strike Group under #IRANIAN UAV (Ababil 3) surveillance. A few issues rose from this video. pic.twitter.com/zyoBjKVY0z

— Observer IL – #OSINT Analysis (@Obs_IL) April 27, 2019