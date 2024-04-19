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قيادي بحماس يصف "العدوان الإسرائيلي" على إيران بتصعيد ضد المنطقة

منذ ساعتين
سامي أبو زهري

سامي أبو زهري

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صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، لرويترز، اليوم الجمعة بأن “العدوان الإسرائيلي” على إيران تصعيد ضد المنطقة.

وأضاف “العدوان الإسرائيلي على إيران ودول المنطقة هو مؤشر على حالة التصعيد التي يمارسها الاحتلال في المنطقة.

“ندعو إلى توسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال ردا على حرب الإبادة على غزة والتصعيد في المنطقة”.

وكثيرا ما أشاد قادة حماس بإيران لدعمها المالي والعسكري للحركة وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بما في ذلك خلال الحرب الحالية مع إسرائيل التي بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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