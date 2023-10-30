قيادي في حماس: مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة هدفها التشويش

علق القيادي في حركة حماس عزت الرشق بعد مزاعم الجيش الإسرائيلي بتحرير مجندة الليلة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة، قائلاً أن الهدف هو التشويش عن فيديو الأسيرات الثلاث.

وقال الرشق أن مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة، هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.

وأشار أن لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته، ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.

هذا ونشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صور للمجندة مع عائلتها، وعلق قائلاً:

تم هذه الليلة تحرير الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد ان تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الارهابي، وتم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها.

وتابع جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين

#عاجل تم هذه الليلة تحرير الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد ان تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الارهابي تم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها. جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين (تصوير الصورة: جهاز الشاباك) pic.twitter.com/ucQ9nRpq2U — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2023