قيد التقييم.. الموافقة على "نظام البديل" لبعض فرق الجيش العراقي

وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على توصيات لجنة عسكرية برلمانية مختصة والتي تخص إعادة “نظام البديل”.

التوصيات أتت بناء على قرار اللجنة، المؤلفة من رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن محمد حميد البياتي، والنائب ياسر إسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن المرحلة الأولى من إعادة نظام البديل ستشمل “الفرقة الخامسة والفرقة العشرين من الجيش العراقي وألويتهما”.

وأشار إلى أنه بعد مرور شهرين من التجربة، سيتم التقييم لشمول القطعات العسكرية الأخرى.

و”نظام البديل” وفق مواقع عراقية هو نظام إجازات متبادلة بين أفراد الوحدات في الجيش والقطاعات الأخرى، يعتمد على قضاء عدد من أفراد الوحدة إجازتهم قبل أن يلتحقوا مجددا ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، قد وجه طلبا في فبراير للكاظمي بشأن هذا النظام ، قائلا إن “هؤلاء المقاتلين يبذلون جهودا كبيرة من أجل تحقيق أمن وسلامة البلد، ومن المهم إعادة العمل بهذا النظام لما يوفر من فرصة لهم في الوفاء بالتزاماتهم العائلية، فضلا عن دوره في الحد من حالات الفساد الشخصية الناشئة من استغلال الحاجة للإجازة مقابل دفع مبالغ مالية”.

وقال إنه سيساهم كثيرا في الحد من ظاهرة “الجنود الفضائيين”، أي الوهميين في الجيش وأفرع القوات المسلحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.