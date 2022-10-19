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قيرغيزستان تستنجد بروسيا لضمان الأمن على الحدود مع طاجيكستان

منذ ساعة واحدة
علم قيرغيزستان

علم قيرغيزستان

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أعلن مسؤول كبير في قرغيزستان أن بلاده طلبت من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تقودها روسيا، نشر قوات لحفظ السلام على حدودها المتنازع عليها مع طاجيكستان، لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين السوفيتيين السابقين في آسيا الوسطى.

وقُتل ما لا يقل عن مئة شخص الشهر الماضي في معارك شهدت استخدام دبابات وطائرات وقذائف مدفعية صاروخية في جزء متنازع عليه من الحدود.

ومع أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 16 أيلول قائم حتى الآن، اتهم حرس الحدود في طاجيكستان قرغيزستان بنقل المزيد من المعدات العسكرية إلى قرب الحدود وبناء تحصينات في إطار “خطط خبيثة”.

وقال وزير دفاع قرغيزستان، باكتيبك بيكبولوتوف، للصحفيين إنه طلب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تكتل أمني تأسس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، نشر عدد “صغير” من القوات في المناطق الحدودية المتنازع عليها.

وقال “… لن يكون هناك سلام حتى يفصل بيننا حكم”.

وتحتفظ كل من قرغيزستان وطاجيكستان بعلاقات وثيقة مع موسكو، وتستضيفان قواعد عسكرية روسية.

    المصدر :
  • رويترز

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