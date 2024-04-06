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"قيس سعيد" يعتزم الترشح لفترة رئاسية ثانية

منذ ساعة واحدة
الرئيس التونسي "قيس سعيد"

الرئيس التونسي "قيس سعيد"

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.

وانتقد سعيد، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية “لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن”، بحسب قوله.

واتهم أطرافا لم يسمها بـ”الارتماء في أحضان الخارج”، منوها إلى أن “هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس”.

وأضاف: “ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية”.

ما أكد أنه “ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء”.

وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب “مجموعات ترتمي في أحضان الخارج”، مشددا على أن “المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخبا من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى”.

وأوضح سعيد أن “تونس تخوض حرب بقاء أو فناء ضد من أرادوا إسقاط الدولة بعد 14 يناير 2011 وتفجيرها من الداخل وضرب مرافقها العمومية ومن يريدون ترذيل مؤسسات الدولة بهدف ضرب الوطن إلا أن التونسيين والتونسيات أظهروا وعيا غير مسبوق بهذه المؤامرة التي تحاكم ضدهم”.

واعتبر أن “الشعب يعلم كل الخفايا وسيتصدى بنفس العزيمة والإرادة والروح العالية من الوطنية لكل من يريد الارتماء في أحضان الخارج ويمس من تونس المستقلة التي تعتز بتاريخها رغم اختلاف القراءات”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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