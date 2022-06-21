قيس سعيد يلغي عبارة: "تونس دولة دينها الإسلام"

بمناسبة توديعه أول فوج من الحجيج، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه لن يتم النص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد، بل عن أمة دينها الإسلام.

ونقل موقع موزاييك عن سعيد تعليقا بشأن إلغاء عبارة “تونس دولة دينها الإسلام ” من الدستور الذي يجري إعداده حاليا، قائلا إن “الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس”.

وأوضح الرئيس التونسي أن الدولة “هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية وهي لن تدخل الجنة أو جهنم وأن الأمر يتعلق بالإنسان بمفرده”، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام، والقاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها.

ولفت في السياق ذاته إلى أن “الهدف ليس الصلاة والصيام والحج وإنما المقصد من هذه العبادات”.

وشدد سعيد على أن “أهم شيء هو أن لا نشرك بالله أحدا، مضيفا قوله: “للأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك يصنعون اللات والعزة في القرن 21 والإسلام براء منهم”.