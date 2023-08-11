الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
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قيمتها عشرات الملايين.. إيطاليا تستعيد قطعًا أثريّة مسروقة من أميركا

منذ 7 دقائق
إيطاليا تستعيد قطعًا أثرية مسروقة من أميركا (رويترز)

إيطاليا تستعيد قطعًا أثرية مسروقة من أميركا (رويترز)

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أعلنت إيطاليا أنّها استعادت 266 قطعة أثرية قيمتها عشرات الملايين من اليورو من الولايات المتحدة، حيث جلبتها وباعتها شبكة دولية لمهربي الآثار في أواخر التسعينيات.

وتتضمن القطع، التي يعود أقدمها إلى القرن التاسع قبل الميلاد، أعمالًا ترجع إلى فترات الحضارة الأترورية والإمبراطورية الرومانية وماجنا جراسيا (جنوب إيطاليا).

وقالت وحدة متخصصة في شرطة الدرك الإيطالية في بيان اليوم الجمعة، إنّ القطع الأثرية عادت بفضل التعاون بين السلطتين القضائيتين في إيطاليا والولايات المتحدة.

وعرضت وزارة الثقافة الإيطالية صورًا للقطع الأثرية في حفل استعادتها الأسبوع الجاري في نيويورك، وتشمل العديد من الأواني الملونة ورأس تمثال وبعض العملات المعدنية.

وجاء في البيان أن السلطات عثرت على 145 قطعة في إطار إجراءات الإفلاس التي اتُخذت بحق تاجر الآثار البريطاني روبن سايمز.

وقالت الوزارة في البيان إنّ 65 قطعة أثرية أخرى تخص متحف (مينيل كوليكشن) في مدينة هيوستون الأميركية، الذي قرر إعادتها إلى إيطاليا بعد أن تأكدت الشرطة أنها استُخرجت بعد عمليات تنقيب سرية في مواقع أثرية إيطالية قبل تصديرها بشكل غير قانوني.

    المصدر :
  • رويترز

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