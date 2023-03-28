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قيود تجارية أمريكية على 5 شركات صينية لدورها في قمع الأويغور

منذ ساعة واحدة
احتجاجات على انتهاكات الصين بحق الأويغور

احتجاجات على انتهاكات الصين بحق الأويغور

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فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (الثلاثاء 28-3-2023) قيودا تجارية جديدة على خمس شركات صينية بزعم المساعدة في قمع بكين للمسلمين الأويغور.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في منشور بالجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية إن‭‭ ‬‬هذه الشركات “ضالعة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد شعب الأويغور وأفراد من الأقليات المسلمة الأخرى” في إقليم شينجيانغ.

من هم الأويغور؟

الأويغور مسلمون وتعود أصولهم عرقيا إلى الشعوب التركية، ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لشعوب آسيا الوسطى.

ويبلغ عددهم في الصين 11 مليون شخص ويشكلون حالياً نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.

والإقليم الواقع في شمال غربي البلاد هو أكبر إقليم في الصين ويتمتع بالحكم الذاتي مثل التبت نظرياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل. ويجاور الإقليم الهند وافغانستان ومنغوليا.

    المصدر :
  • رويترز

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