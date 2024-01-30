قٌتلوا بدم بارد.. إسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم على مستشفى بالضفة الغربية

قال بيان عسكري عن الجيش الإسرائيلي، إن أفرادا من قوة إسرائيلية خاصة تخفوا في زي فلسطينيين قتلوا، ثلاثة أشخاص في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير.

وقال المدير الطبي للمستشفى لوكالة رويترز إن الثلاثة “قٌتلوا بدم بارد”.

وقال بيان الجيش إن أحد الرجال الثلاثة عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكان يخطط لشن “هجوم كالذي شنته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر من قطاع غزة”.

وجاء في البيان أن الفلسطيني الثاني ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة مع حماس والثالث ينتمي إلى جماعة مسلحة في جنين مضيفا أن كليهما شارك في هجمات في الآونة الأخيرة.

وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن ثلاثة مسلحين فلسطينيين قُتلوا في عملية نفذتها الوحدة السرية التابعة للشرطة على مستشفى ابن سينا ​​في جنين، وهي بلدة كبيرة في شمال الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة وانتشرت عبر الإنترنت نحو عشرة جنود متخفيين، منهم ثلاثة يرتدون ملابس نسائية واثنان يرتدون ملابس مسعفين، يتجولون في ممر بمستشفى ابن سينا في جنين ومعهم بنادق هجومية.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من المقاطع.

وقالت مصادر في المستشفى الفلسطيني لرويترز إن الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلوا في المستشفى لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي قتال وقت الهجوم.

وقال مسؤولو المستشفى إن وحدة سرية إسرائيلية اقتحمت المجمع الطبي وتوجهت إلى الطابق الثالث وقتلت الرجال الثلاثة بمسدسات كاتمة للصوت.

وقال نجي نزال المدير الطبي للمستشفى لرويترز “قتلوا الرجال الثلاثة أثناء نومهم في الغرفة. قتلوهم بدم بارد بإطلاق الرصاص مباشرة على رؤوسهم داخل الغرفة التي كانوا يتلقون العلاج فيها”.

وقالت مصادر في المستشفى إن أحدهم ويدعى باسل الغزاوي، كان يعاني من الشلل جراء إصابته بشظايا خلال اشتباك بين القوات الإسرائيلية ومسحلين فلسطينيين في أكتوبر تشرين الأول، وكان مقعدا على كرسي متحرك.

وأضافت المصادر أن الغزاوي كان في المستشفى لتلقي العلاج وكان شقيقه محمد يرافقه لرعايته أما الرجل الثالث صديق لهما.

ووصفت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية الواقعة بأنها جريمة حرب وحثت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية على وضع حد لمثل هذه الأعمال.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة بعد هجوم حماس العابر للحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي. وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حماس إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة على تلك المنطقتين في المستقبل.