كاتدرائيّة القديس بطرس تفتح أبوابها: إيطاليا تستعيد حياتها الطبيعيّة نسبيًّا

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أعادت كاتدرائية القديس بطرس في #روما، الاثنين، فتح أبوابها أمام الزوار في دليل على عودة نسبية إلى الحياة الطبيعية في #إيطاليا حيث تتسارع اجراءات رفع العزل مع استئناف القداديس وإعادة فتح المتاجر والمقاهي.

تحت أنظار عدد كبير من عناصر الشرطة الذين ارتدوا الأقنعة الواقية والقفازات الجراحية، دخل عدد من الزوار إلى الكاتدرائية في قلب الفاتيكان، والتي أُغلفت من العاشر من آذار.

تحت القبة الضخمة المصنوعة من الرخام المنحوت والمتعدد الألوان، كان بالامكان تعداد المؤمنين على أصابع اليد. فقد سجد بعضهم للصلاة أمام قبر البابا الراحل يوحنا بولس الثاني أو وقفوا للتأمل في تمثال “لا بييتا” للفنان مايكل انجلو.

وفي مؤشر آخر الى العودة إلى الحياة الطبيعية، ظهرت مجدداً بعض القوارب الشهيرة في البندقية، واكتفت بنقل بعض السكان القلائل لعدم وجود سياح.

وأعاد متحف “فيراري” في منطقة مارانيلو (شمال)، المقرّ التاريخي لعلامة السيارات الشهيرة، فتح أبوابه الاثنين أيضاً.

– “إيطاليا تضيء أنوارها مجددا”-

لا تزال إيطاليا، أول دولة عزلت سكانها قبل أكثر من شهرين لوقف انتشار فيروس #كورونا المستجد، تحت وطأة شهرين من الإغلاق ألحقا ضررا كبيرا بالاقتصاد وصدمة وفاة نحو 32 ألف شخص.

واستعادت البلاد بعضا من الحرية منذ 4 أيار بفضل رفع تدريجي للقيود التي يشرف رجال الدرك الوطني على الالتزام بها عن كثب.

والاثنين، عادت حركة السير بشكل شبه طبيعي في الشوارع الكبيرة في وسط روما حيث تجول المتنزهون واضعين الكمامات.

وسُمح بإعادة فتح غالبية المتاجر الكبيرة والصغيرة في كافة أنحاء البلاد، وكذلك صالونات التجميل والحانات والمطاعم. وعنونت صحيفة “لاريبورليكا” الاثنين “إيطاليا تضيء أنوارها مجددا بعد 69 يوما من الإغلاق”.

تستأنف القداديس والاحتفالات الدينية أيضا في كنائس روما كما في بقية أنحاء البلاد مع اجراءات تباعد اجتماعي مناسبة.

واشار البابا فرنسيس الأحد الى “بارقة الأمل” هذه. لكنه ناشد الناس “الالتزام بالقواعد التي أعطيت لنا للحفاظ على صحة الجميع”.

وأُقيم قداس ظهرا في كاتدرائية ميلانو (شمال) الكبرى في اشارة قوية ايضا الى عودة الحياة الى منطقة لومبارديا التي كانت الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في رسالة نشرتها الصحافة المحلية الاثنين: “البلاد تعود إلى الطريق”، في وقت يبدو أنه تمت السيطرة على الوباء في شبه الجزيرة.