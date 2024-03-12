"كاذبة تماماً".. البيت الأبيض ينفي مزاعم روسية بمحاولة التدخل في الانتخابات

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية “كاذبة تماما”، مجددا اتهامه لموسكو بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي قوله أمس الاثنين 11\3\2024 إنه تلقى معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم التدخل في الانتخابات الروسية، وذلك دون تقديم أدلة.

وأضاف جهاز المخابرات الخارجية الروسي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، أن الولايات المتحدة خططت لشن هجوم إلكتروني على نظام التصويت عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “هذه الادعاءات كاذبة بشكل قاطع وليست أكثر من مجرد دعاية… الولايات المتحدة لم ولن تتدخل في الانتخابات الروسية”.

وأضاف المتحدث “لروسيا تاريخ طويل في استهداف الانتخابات الأمريكية وغيرها من الانتخابات الديمقراطية. وبدلا من نشر الأكاذيب، فإن على روسيا وقف مثل هذه الأنشطة”.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 إلى 17 مارس آذار، الغرب من أن أي محاولات من جانب قوى أجنبية للتدخل في الانتخابات ستعتبر عملا عدائيا.

وقال الكرملين الأسبوع الماضي إن روسيا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر\تشرين الثاني، رافضا تقارير أمريكية أفادت بأن موسكو نظمت حملات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 و2020.