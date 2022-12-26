كارثة أمونيا في صريبا.. انحراف قطار محمل بكمية كبيرة وتسمم العشرات

أعلنت السلطات الصربية (الأحد 25-12-2022)) في منطقة بايروت عن تسمم العشرات بمادة الأمونيا بعد انحراف قطار جنوب شرقي البلاد

وقال فلادان فاسيتش، رئيس بلدية مدينة بايروت، إن قطاراً محملاً بالمادة السامة انحرف عن مساره مما أدى إلى تسرّبها وإصابة واحد وخمسين شخصاً بالتسمم.

وأضاف فاسيتش خلال مؤتمر صحفي، أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن القطار خرج عن مساره مساء، ما أدى الى تسرب الأمونيا، وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكوّن من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجّل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

تستخدم الأمونياك بشكل واسع كسماد مخصب، وتعدّ نترات الأمونيوم وأملاح الأمونيوم الأخرى أسمدة جيدة وتساعد في زيادة إنتاج المحصول لأنها تحتوي على نسبة عالية من النتروجين.

وفي حال التعرض لها، تتسبب في حدوث الالتهابات والتهيّجات بالجلد والأعين والأنف والحلق والجزء العلوي من الجهاز التنفسي.