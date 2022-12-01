كارثة إسكيا الإيطالية.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي إلى 11

ارتفع عدد ضحايا الانهيار الأرضي، الذي دمر بلدة صغيرة في جزيرة إسكيا السياحية بجنوب إيطاليا، إلى 11 قتيلا (الخميس 1-12-2022) بعد انتشال ثلاث جثث أخرى.

وقال فرع وزارة الداخلية في نابولي في بيان إنه تم العثور على جثث امرأة تبلغ من العمر 38 عاما ورجلين يبلغان من العمر 31 و38 عاما وتم تحديد هويتهم.

ولم يبق إلا امرأة واحدة في عداد المفقودين وتتضاءل الآمال في العثور عليها على قيد الحياة بعد الكارثة التي وقعت في مطلع الأسبوع الماضي. وهناك ثلاثة أطفال ضمن الضحايا، بينهم رضيع لم يتجاوز الشهر.

وانفصلت موجة من الطين والحطام والحجارة عن أعلى جبل على الجزيرة يوم السبت بعد أمطار غزيرة، لتسقط فوق منازل وطرق في بلدة كاساميتشولا تيرمي ومحيطها.

وقال مسؤول بالحكومة المحلية هذا الأسبوع إن الانهيار الأرضي أجبر السلطات على إجلاء حوالي 300 شخص.

وإسكيا جزيرة بركانية تقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن نابولي، وتشتهر بما تتمتع به من حمامات مياه ساخنة وسواحل خلابة. لكنها معرضة أيضا لخطر الكوارث الطبيعية.

ولقي شخصان حتفهما في بلدة كاساميتشولا تيرمي في عام 2017 بعد زلزال بلغت قوته أربع درجات، كما أودى انهياران أرضيان في عامي 2006 و2009 بحياة خمسة أشخاص إجمالا.