كارثة إنسانية.. عصابة مسلحة تختطف عشرات الأطفال من مزرعة في نيجيريا

قالت الشرطة وسكان (الأربعاء 2-11-2022) إن مسلحين خطفوا عشرات الأطفال من مزرعة في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا ثم طلبوا فدية للإفراج عنهم.

وكاتسينا هي مسقط رأس الرئيس محمد بخاري ومن بين الولايات الواقعة في منطقة بشمال غرب وشمال وسط نيجيريا، حيث تنشط عصابات مسلحة تتنقل بدراجات نارية. وسبق أن ارتكبت هذه العصابات جرائم قتل أو خطفت لأناس طلبا للفدية من القرى والطرق السريعة.

وأكد المتحدث باسم شرطة كاتسينا، جامبو عيسى، خطف الأطفال لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال سكان لرويترز إن الأطفال خُطفوا يوم الأحد أثناء جنيهم محاصيل في مزرعة تقع بين قريتي كامفانين ميلافيا وكورمين دوكا في كاتسينا.

وقال والد أحد الأطفال المخطوفين إن 30 طفلا خُطفوا لكن اثنين على الأقل فروا بينما أُطلق سراح فتاة لأنها كانت مريضة.

وقال أحد السكان، طالبا عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة، “أربعة فقط من الأطفال المخطوفين ذكور والبقية من الفتيات دون الرابعة عشرة”.

وقال زعيم قرية في المنطقة إن المسلحين طلبوا فدية قدرها 30 مليون نيرة (68435 دولارا). وأظهرت سجلات الشرطة أن 22 طفلا على الأقل في عداد المفقودين.

والاستعانة بالأطفال القصر في العمل بالمزارع أمر شائع في بعض الولايات بشمال نيجيريا حيث يوجد أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في البلاد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويقصف الجيش ما يشتبه بأنها مخابئ للمسلحين المعروفين محليا باسم قطاع الطرق، إذ تسعى الحكومة إلى وضع نهاية للهجمات التي تثير قلق الشارع قبل الانتخابات العامة المقررة في فبراير شباط المقبل لاختيار خليفة بخاري.