كارثة إنسانية في "آزوفستال".. توقف إجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

تعطلت جهود إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المدمرة اليوم الاثنين وما زال مئات الأشخاص محاصرين في مصنع الصلب في آزوفستال، وهو آخر معقل لمقاومة الحصار الروسي.

ولم يتضح سبب التأخير رغم أن مسؤولا بالمدينة قال في وقت سابق إن القوات الروسية استأنفت قصف المصنع أمس الأحد بعد مغادرة قافلة من الحافلات.

وكانت محنة المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي واجهت أسابيع من القصف قبل أن تستولي القوات الروسية على معظمها، مبعث قلق إنساني مع دخول الحرب شهرها الثالث.

ويعتقد أن الآلاف قد لاقوا حتفهم فيما نفدت إمدادات المياه والغذاء والدواء من أولئك الذين ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال المحاصر، الذي وفر مأوى لكثيرين بفضل شبكة المخابئ والأنفاق التي تقع أسفله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك “الوضع أصبح علامة على كارثة إنسانية حقيقية”.

وعلى جبهات أخرى، قال حاكم إقليمي إن بلدات في شرق أوكرانيا تعرضت لقصف روسي مكثف. وقالت السلطات إن ضربة صاروخية روسية أصابت جسرا رئيسيا على مصب نهر دنيستر غربي مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة في بروكسل بشأن مطالبة موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل أو مواجهة قطع الإمدادات.

وفي الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، شكلت قضية إمدادات الطاقة الروسية معضلة تهدد بشق الجبهة المتحدة.

الزموا أماكنكم

من المنتظر وصول أوائل من تم إجلائهم من ماريوبول إلى زابوريجيا، الواقعة على بعد 230 كيلومترا شمال غربي ماريوبول، اليوم الاثنين.

وقال مجلس المدينة إن قافلة أخرى، من سكان المدينة نفسها وليسوا من مصنع الصلب في آزوفستال، تأخرت فلم تصل الحافلات بعد إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها. وكان مساعد حاكم المدينة قال في وقت سابق إن القافلة غادرت بالفعل. وحث المجلس الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على أن يلزموا أماكنهم.

وأظهرت لقطات مصورة من داخل مصنع الصلب أفرادا من فوج أزوف يساعدون المدنيين على المرور عبر الأنقاض والوصول إلى حافلة. لكن المئات ما زالوا محاصرين في الداخل.

وقالت امرأة برفقة أطفال صغار من الذين تم إجلائهم إن الطعام ينفد سريعا من الناجين. وأضافت “الطفال يريدون الطعام باستمرار، الكبار يمكنهم الانتظار”.

وتسيطر قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن على كل المدينة المطلة على بحر أزوف تقريبا، والتي تربط الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الغرب والشرق. وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها قررت عدم اقتحام مصنع الصلب وستحاصره بدلا من ذلك، لكن القصف استمر.

وقال بيترو أندريوشينكو مساعد رئيس بلدية ماريوبول للتلفزيون الأوكراني “بالأمس بمجرد أن غادرت الحافلات آزوفستال وعلى متنها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بدأ قصف جديد على الفور”.

وأشار الجيش الروسي إلى أن 126 شخصا غادروا ماريوبول في قوافل آمنة يومي السبت والأحد من مصنع الصلب ومناطق أخرى متجهين إلى دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون. وأضاف أن 57 شخصا منهم اختاروا البقاء في تلك المنطقة، بينما قرر الآخرون المغادرة إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا.

التطلع شرقا

حول الجيش الروسي تركيزه إلى سحق المقاومة في جنوب وشرق أوكرانيا بعد أن فشل في الاستيلاء على كييف في الأسابيع الأولى من الحرب.

ودمرت روسيا مدنا وقتلت آلاف المدنيين وأجبرت أكثر من خمسة ملايين على الفرار من أوكرانيا.

وتصف موسكو تصرفاتها بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النزعة القومية المعادية لروسيا التي يحرض عليها الغرب. وتقول أوكرانيا والغرب إن روسيا شنت حربا عدوانية غير مبررة تنذر بالانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تريد فقط ضمان أمن الأوكرانيين المتحالفين مع روسيا في الشرق ولم تطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “بتسليم نفسه” كشرط لتحقيق السلام.

وأضاف لافروف في مقابلة إعلامية نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت “هدفنا لا يشمل تغيير النظام في أوكرانيا”.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن القوات الروسية تحاول السيطرة على بلدة روبيجني في شرق البلاد والاستعداد لهجوم على سيفيرودونيتسك.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت أعنف اشتباكات تدور حول بوباسنا غربي العاصمة الإقليمية التي تسيطر عليها روسيا. وقال جايداي إن القصف كان عنيفا لدرجة أنهم لم يتمكنوا حتى من جمع الجثث.

وأضاف “لا أريد حتى أن أتحدث عما يحدث مع الأشخاص الذين يعيشون في بوباسنا وروبيجني ونوفوتوشكيفسكي في الوقت الحالي. هذه المدن ببساطة لم تعد موجودة الآن. لقد دمروها بالكامل”.

وتضغط موسكو من أجل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، حيث كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون بالفعل على أجزاء من مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك قبل الغزو.

وفي روسيا، وقع انفجاران في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في بيلجورود، وهي المنطقة الجنوبية الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وفقا لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات وقال جلادكوف إنه لم تقع إصابات أو أضرار.