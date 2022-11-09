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كارثة إنسانية.. 9 قتلى في حريق داخل احد الشقق بتركيا

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2022 1:57 مساءً
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

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لقي 9 سوريين، بينهم 8 أطفال، حتفهم ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة بورصة في شمال غرب تركيا، بعد اندلاع حريق في شقتهم، وفقما أعلنت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن حاكم بورصة يعقوب كانبولات قوله “هناك 9 جثث في الداخل، 8 منها تعود لأطفال”.

وأشار كانبولات إلى أن الضحايا التسع من الجنسية السورية.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فالضحايا هم امرأة وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 أعوام بالإضافة إلى ولدَي شقيقتها ويبلغان 11 و12 عاما.

أما الوالد الذي كان عائدا إلى منزله وقت اندلاع الحريق بعد حضور جنازة في إسطنبول، فاختنق بالدخان أثناء محاولته إنقاذ أسرته.

وكتب رئيس بلدية المدينة علي نور أكتاش على “تويتر” أن الحريق الذي اندلع قبل منتصف الليل بقليل، ربما نتج عن موقد حطب كان في الشقة التي سكنتها حديثا العائلة اللاجئة في تركيا منذ عام 2017.

وأظهرت صور نشرها أكتاش مبنى من 3 طوابق بواجهة سوداء وحوله عناصر إطفاء وإنقاذ.

جدير بالذكر أن 3.7 ملايين لاجئ سوري على الأقل يعيشون في تركيا وفق الأرقام الرسمية، وصل معظمهم منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

    المصدر :
  • وكالات

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