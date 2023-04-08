السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارثة المهاجرين مستمرة.. فقدان 20 شخصاً بعد غرق قاربهم قبالة تونس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2023 6:07 مساءً
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس في تونس إن 20 مهاجرا أفريقيا على الأقل فُقدوا اليوم السبت بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع كبير في عدد قوارب المهاجرين المبحرة من البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف المصمودي أن قوات خفر السواحل أنقذت 17 شخصا آخرين كانوا على متن نفس القارب قبالة صفاقس بجنوب البلاد ومن بينهم اثنان في حالة حرجة.

وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم في حوادث غرق متكررة قبالة الساحل التونسي.

وصارت تونس، بعد أن كانت ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.

وقال الحرس الوطني أمس الجمعة إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أي خمسة أمثال الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس إن أوروبا ربما تواجه خطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.

ودعت ميلوني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى إلى مساعدة تونس بسرعة لتجنب انهيارها.

وقال وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار الأسبوع الماضي إن البلاد بحاجة إلى تمويل ومعدات لحماية حدودها بشكل أفضل. وتلقت تونس معدات من إيطاليا في السنوات الماضية، لكن عمار قال إنها قديمة وغير كافية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة - فيتنام
وزير الخارجية الأمريكي يزور فيتنام الأسبوع المقبل
العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً
توتر يخيم على الحدود.. الصين تبدأ بتدريبات "السيف المتحد" حول تايوان
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرّم جنوداً مسلمين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالصور.. الرئيس الأوكراني ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرم جنوداً أوكرانيين "مسلمين"

الأكثر قراءة

إطلاق صواريخ- أرشيفية
إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
مقتل فنان سوري وعائلته جراء حادث سير مروع في تركيا
ريم الشريف
بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا