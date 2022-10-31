كارثة انهيار جسر بالهند.. 132 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين

قال مسؤول بحكومة ولاية جوجارات الهندية لرويترز (الاثنين 31-10-2022) إن عدد قتلى انهيار جسر في الولاية ارتفع إلى 132.

وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي يوم الأحد عندما كان عليه عدد كبير من الناس الذين كانوا يحتفلون بأعياد مما أدى إلى سقوط الناس في النهر أسفل الجسر.

وقال المسؤول الكبير إن كي موشار إن “عدد القتلى في حادث انهيار الجسر ارتفع إلى 132. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”. وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مشار إنه تم نشر أفراد القوات المسلحة إضافة إلى فرق إدارة الكوارث والطوارئ العامة من المناطق القريبة للبحث عن المفقودين والمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية أو حوله عندما انهار.

وتم تعيين فريق من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق في الكارثة.

وشُيد هذا الجسر التاريخي خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر. وأُغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

وتعد موربي واحدة من أكبر مناطق تصنيع السيراميك في العالم وتمثل أكثر من 80 بالمئة من إنتاج السيراميك في الهند.

ويأتي الحادث قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ولاية جوجارات بحلول نهاية العام، إذ تنتهي الولاية الحالية لحزب مودي الحاكم في فبراير شباط 2023.