كارثة بسجون إيران.. 2000 سجين مصابون بالإيدز و7000 آخرین مصابون بالتهاب الكبد الوبائي

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في الوقت الذي يتفشى فيه وباء كورونا وإصابة العديد من السجناء في ايران بكورونا داخل السجون مما أدى الى العديد من حالات التمرد في معظم السجون ، كشفت تقارير جديدة عن إصابة العديد من السجناء ليس بفيروس كورونا فقط بل بالإيدز والعديد من الأمراض الخطيرة .

أعلن أصغر جهانغيز، الرئيس السابق لمنظمة السجون في إيران، في حفل وداعه، أن 2000 سجين مصابون بالإيدز، وأن أكثر من 7000 آخرین مصابون بالتهاب الكبد الوبائي (C).

وقال جهانغيز السبت: “تم إجراء 240 ألف اختبار في السجون، وتم التعرف على 2000 مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، وتم عزلهم”، مضيفًا أنه تم تحديد 7132 سجينًا مصابًا بالتهاب الكبد الوبائي (C) في السجون الإيرانية.

وأشار جهانغيز أيضًا إلى أن 211 ألف شخص مُحتجزون في 268 مركزًا في إيران.

وفي العام الماضي، قال مهرزاد تشكريان، نائب رئيس منظمة السجون الإيرانية لشؤون الصحة: “إن أكثر من 60 في المائة من السجناء مُدمنون، ما يعني أنهم عُرضة لسلوكيات عالية الخطورة، وعُرضة لخطر الإصابة بالإيدز”.