كارثة تهدد أفريقيا حال عدم تجديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

حذر مدير برنامج الأغذية العالمي، السبت، من أن عدم تجديد المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة والتي مكنت أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر الموانئ الواقعة تحت الحصار الروسي سيكون كارثيا في ظل وجود ملايين على شفا المجاعة في أفريقيا.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال ديفيد بيزلي إن تدفقات الحبوب الحالية بموجب المبادرة لا تزال أقل بكثير من احتياجات الدول الفقيرة.

ثقل أمريكي

رمت الولايات المتحدة بثقلها في القمة الأفريقية التي انطلقت السبت في أديس أبابا، بأكبر وفد لها في تاريخ القمم الأفريقية.

تبحث القمة قضايا أبرزها الأمن الغذائي والإرهاب وتحقيق الاستقرار في القارة المتخمة بالأزمات والحروب، وسط قلق أميركي متزايد من اتساع النفوذ الروسي، حيث ينتشر أكثر من 15 ألف مقاتل من مجموعة “فاغنر” في 4 بلدان أفريقية، وفقا لتقارير غربية.

ووفقا لمراقبين، فإن ضم الوفد الأميركي لعدد كبير من مسؤولي وكالات العون، يشير إلى اتجاه الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الروسي الأمني والهيمنة الاقتصادية الصينية عبر استراتيجية جديدة تقوم على تلبية احتياجات القارة الاستثمارية والإنسانية التي يعاني ثلثي سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة من انعدام الأمن الغذائي.