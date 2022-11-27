كارثة جزيرة إسكيا الإيطالية.. البحث مستمر عن 11 مفقوداً حتى الآن

كثفت فرق الطوارئ والإنقاذ جهودها (الأحد 27-11-2022) بحثا عن 11 مفقودا بعد انهيار أرضي وقع في جزيرة إسكيا في جنوب إيطاليا أمس السبت بسبب الأمطار الغزيرة.

ويبحث الغطاسون في المياه قبالة ميناء كاساميتشولا تيرمي، حيث سحقت موجة من الطين والحطام والحجارة انفصلت عن أعلى جبل على الجزيرة منازل وطرقا، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ودفع الانهيار الأرضي عددا من السيارات إلى البحر. وأظهرت لقطات مصورة من الجو عددا من البنايات المدمرة بسب الانهيار الأرضي الذي اجتاح البلدة. ووصف أحد السكان المشهد بأنه مثل “شلال من المياه والطين”.

وقال كلاوديو بالومبا حاكم نابولي اليوم الأحد إن امرأة واحدة لاقت حتفها، بينما لا يزال 11 في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يساعد تحسن الأحوال الجوية جهود البحث والإنقاذ.

وإسكيا جزيرة بركانية كثيفة السكان تقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن نابولي، وتجذب الزوار بما تتمتع به من حمامات مياه ساخنة وسواحل خلابة.

وذكر مسؤولون محليون أن من المعتقد أن أسرتين بين المفقودين.

وعقدت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجا ميلوني اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد وأصدرت مرسوما يهدف لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الكارثة.