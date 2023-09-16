كارثة درنة.. حصيلة السيول تتجاوز 3250 قتيلا

قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة في ليبيا عثمان عبد الجليل إن عدد الوفيات في درنة بلغ 3252 حتى الآن.

ووسط مخاوف من انتشار الأوبئة بسبب تلوث المياه نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب في أعقاب الإعصار دانيال المدمر، قال عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي السبت: “بدأنا معاينة جميع مصادر المياه في درنة”، مطالباً المواطنين بالابتعاد عن المياه الملوثة.

كما أضاف: “سنبدأ حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بدرنة”. فيما أردف: “سنكثف برامج الصحة النفسية للناجين من الكارثة في درنة”.

تضرر أكثر من 800 ألف

من جانبه أكد رئيس وحدة الصحة والكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام فيصل أن عدد المتضررين في ليبيا جراء الفيضانات والسيول بلغ أكثر من 800 ألف شخص.

وقال فيصل في تصريحات لـ”العربية/الحدث” السبت: “نستقبل المواد الإغاثية في طرابلس ونرسلها لدرنة”، مضيفاً: “ننسق مع المتطوعين في درنة لإيصال المواد الإغاثية لمستحقيها”.

يما أردف: “نحاول إرسال وحدات لتنقية مياه الشرب في درنة”.

55 حالة تسمم بين الأطفال

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان أعلن تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال جراء تلوث المياه في درنة، وفق ما أفاد تلفزيون “ليبيا الأحرار” الجمعة.

وقال رئيس المركز حيدر السايح، إنه يتوقع ارتفاع حالات التسمم جراء تلوث المياه في درنة بسبب تهالك النظام الصحي بالمدينة.

كما دعا السايح إلى إخلاء المناطق التي تضررت مبانيها وتلوثت فيها مياه الشرب من السكان، خاصة النساء والأطفال.

وكان وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من البرلمان محمد دومة قد عبر الخميس عن القلق من تفاقم مشكلة تلوث المياه في درنة نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب، في أعقاب الإعصار.