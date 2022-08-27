كارثة زابوريجيا الأوكرانية.. تحذير من مخاطر "انتشار مواد مشعّة"

تتزالى التحذيرات من خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية، الواقعة تحت السيطرة القوات الروسية.

حذرت الشركة الأوكرانية العامة، المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، السبت، من مخاطر “انتشار مواد مشعة”.

وأفادت “إينرغو أتوم” أن القوات الروسية “قصفت مرارا خلال يوم أمس” الموقع.

وكتبت على منصة تلغرام “نتيجة القصف المتكرر، تضررت البنية التحتية للمحطة وهناك مخاطر لتسرب الهيدروجين وانتشار مواد مشعة”، ناهيك عن “خطر اندلاع حريق”.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن المصنع، ومنذ ظهر السبت “يعمل في ظل خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق”.

من جهتها، اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف زابوريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 17 قذيفة على محيط محطة الكهرباء الأكبر في أوروبا.

وأضافت “سقطت أربع (قذائف) على سطح المبنى الخاص الرقم واحد حيث توجد 168 وحدات تجميع للوقود النووي الأميركي من شركة وستنغهاوس”، أما القذائف الباقية فانفجرت على بعد 30 مترا من مخزن للوقود المستعمل وقرب آخر يحتوي على “وقود جديد”.

وقال الجيش الروسي إن الجيش الأوكراني يطلق هذه النيران من محيط بلدة مرهانيت المواجهة للمحطة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف.

ولم يتسن لفرانس برس التحقق من صحة هذه التصريحات من مصدر مستقل.

سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، حيث توجد ستة من مفاعلات أوكرانيا الخمسة عشر، في أوائل آذار/مارس، بعد وقت قصير من بدء الغزو في 24 فبراير، وهي تقع بالقرب من خط المواجهة في الجنوب.

تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف بالقرب من المجمع القريب من بلدة إنرغودار على نهر دنيبر.

والخميس، فُصلت المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لأول مرة منذ بدء تشغيلها قبل أربعة عقود.

وألقت شركة “إينرغو أتوم” باللوم على “تصرفات الغزاة”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن القصف الروسي لآخر خط كهرباء نشط يربط المحطة بالشبكة.

أعيد المصنع إلى الخدمة بعد ظهر الجمعة، لكن زيلينسكي حذر من أن “ما تفعله القوات الروسية بثبات يتسبب.. بالسيناريو الأسوأ”.

حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إرسال بعثة إلى المحطة “في أقرب وقت ممكن للمساعدة في استقرار السلامة والأمن النوويين”.